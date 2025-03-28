Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине

Трамп: в переговорах по урегулированию на Украине наметился прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом американский лидер отметил сохранение напряженности и взаимного недоверия между противоборствующими сторонами.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о консультациях США по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими государствами. Украинский лидер подчеркнул, что ему неизвестны результаты этих консультаций.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

Ранее Песков оценил возможность выхода РФ из моратория на удары по энергообъектам.