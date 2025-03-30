Депутат Рады назвал сделку Зеленского с Трампом «аферой»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал возможное подписание президентом Украины Владимиром Зеленским «минеральной сделки» с США. В своем Telegram-канале он назвал соглашение «самой большой аферой» главы государства.

«Эта афера будет еще масштабнее, чем отмена выборов и узурпация власти», — заявил Дубинский.

По его словам, соглашение оформлено через офшорный фонд, который не относится к государственному долгу Украины, поэтому Рада не сможет его ратифицировать.

«Зеленский может подписать его сам, поручить премьеру Денису Шмыгалю или передать Госинвесту как взнос в совместное предприятие с американцами», — пояснил депутат.

Дубинский подчеркнул, что такая схема позволяет обойти процедуру парламентского утверждения.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Дональдом Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне президент Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады предрек конец Зеленского из-за отказа заключить сделку с США.