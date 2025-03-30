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Франция осудила призыв США отказаться от политики инклюзивности

Франция назвала призыв США отказаться от политики инклюзивности неприемлемым
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Depositphotos

Министерство внешней торговли Франции раскритиковало призывы США к французским компаниям отказаться от программ инклюзивности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Американские угрозы ввести неоправданные таможенные пошлины как способ давления на корпоративную политику Франции неприемлемы», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что вопросы инклюзивности — внутреннее дело компаний и государства, а внешнее вмешательство нарушает принципы суверенитета.

Вашингтон призвал французские компании отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать работать с американским правительством. Организациям дали пять дней, чтобы подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы» США, а в случае отказа попросили предоставить «подробные причины». Посольство США в Париже не комментировало эту информацию, но сообщило, что проверило более 15 тыс. соглашений. Как и зачем Дональд Трамп поборется с многообразием и равенством — в материале «Газеты.Ru».

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