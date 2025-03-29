Трамп против инклюзивности: США поставили ультиматум компаниям из Франции

Вашингтон призвал французские компании отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать работать с американским правительством. Организациям дали пять дней, чтобы подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы» США, а в случае отказа попросили предоставить «подробные причины». Посольство США в Париже не комментировало эту информацию, но сообщило, что проверило более 15 тыс. соглашений. Как и зачем Дональд Трамп поборется с многообразием и равенством — в материале «Газеты.Ru».

США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Об этом со ссылкой на письмо, которое получили организации из Франции, сообщают газеты Le Figaro и Les Echos.

Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал серию указов, которые касаются политики DEI (Diversity, Equality and Inclusion — разнообразия, равенства и инклюзивности) в федеральных ведомствах. В письме, которое американское посольство в Париже направило французским компаниям, сказано, что действие этих документов распространяется «на всех поставщиков и подрядчиков правительства Соединенных Штатов, независимо от их гражданства и страны, в которой они работают» .

От французских организаций потребовали в течение пяти дней подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы и не реализуют какую-либо политику в этом направлении», или предоставить «подробные причины» в случае отказа. Их, как уточняют издания, будут рассматривать юридические ведомства США.

Письма были направлены на двух языках — английском и французском, чтобы получившие их компании, добавляет Le Figaro, «точно знали, о чем идет речь».

Точное число организаций, которые получили подобные запросы, неизвестно. При этом, как отметило издание, посольство США не подтверждает и сам факт их отправки. При этом в дипмиссии рассказали, что проверили 15,6 тыс. контрактов и договоров.

Правительство Франции в свою очередь сообщило, что ему известно о письмах, полученных компаниями.

«Эта практика отражает ценности нового американского правительства. Они не наши», — заявил Le Figaro источник, близкий к министру экономики и финансов Эрику Ломбару.

Как Трамп борется с инклюзивностью?

Президент США последовательно приводит в действие свою политику по отказу от инклюзивности, о которой говорил еще во время предвыборной кампании. 21 января глава Белого дома подписал указы о роспуске всех программ по разнообразию и о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского, а также об отказе от так называемой гендерной идеологии. Трамп также призвал частный бизнес последовать его примеру и отказаться от политики DEI.

Впоследствии американская администрация заморозила около 1,2 тыс. курсов по инклюзивности для дипломатов, а ответственных за них чиновников отправила в отпуск.

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Отдельным указом президент США также запретил трансгендерным людям служить в американской армии и исключил из армейской сферы программы DEI. Эти решения Трампа поддержал правительственный департамент по делам ветеранов, который охотно отказался от всех инклюзивных программ, а освободившийся бюджет решил потратить на поддержку военных в отставке.

Запрет слов

В начале марта газета The New York Times (NYT), изучив правительственные записки, также сообщила, что Белый дом стремится запретить или ограничить использование сотен слов, ассоциирующихся с политикой DEI, на официальных сайтах, в документах и прочих источниках. Издание опубликовало список из 200 слов, однако отметило, что их может быть и больше.

В него попали, например, такие слова и выражения, как «активисты», «антирасизм», «черный», «климатический кризис», «грудное вскармливание», «культурное наследие», «инвалидность», «феминизм», «гендер», «равные возможности», «разнообразие», «инклюзивность», «несправедливость», «латинкс» (неологизм, который используют в США для обозначения латиноамериканцев), «ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), «ментальное здоровье», «меньшинство», «мультикультурный», «коренной американец», «привилегии», «предубеждения», «раса», «пол», «сексуальность», «стереотипы», «травма», «жертвы», «женщины» и другие.

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По данным NYT, часть этих слов была запрещена в конкретном контексте, который бы, например, указывал, на трансгендерных людей, что «не соответствует текущей позиции правительства» США. Некоторые директивы при этом были расплывчатыми и не указывали на конкретные формулировки, добавило издание.

В публикации говорится, что все администрации меняют стиль общения в официальной речи, чтобы продемонстрировать свою политику. Однако эти директивы показывают «безошибочное отражение приоритетов» администрации Дональда Трампа, который часто высказывает мнение, что политика многообразия и равенства противоречит «заслугам» человека и часто приводит к возвышению неквалифицированных или недостойных людей.