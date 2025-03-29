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В Великобритании обозначили главное препятствие для мира на Украине

NS: главное препятствие к миру — нежелание Киева отказываться от территорий
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского отказываться от территорий — одно из основных препятствий к установлению мира в стране. Об этом написало британское издание The New Statesman (NS).

Авторы считают, президент США Дональд Трамп принципиально согласен на территориальные уступки в пользу России и, скорее всего, будет продолжать давить на Киев в этом вопросе.

Издание считает, что для Трампа «самым большим препятствием к миру на Украине» является отказ Зеленского принести территориальные уступки России.

Бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема ранее рассказал, что украинский лидер просил у зарубежных партнеров узнать, готовы ли власти Бразилии и КНР оказать его стране какую-либо помощь. Также, по его словам, в ходе разговора с экс-премьером Зеленский выразил уверенность, что Вашингтон рано или поздно прекратит оказывать поддержку Киеву. При этом помощь со стороны европейских стран он назвал ненадежной.

Ранее в США не исключили новой ссоры Зеленского и Трампа на фоне мирных переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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