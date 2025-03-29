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Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского найти помощь в КНР и Бразилии

Бывший премьер Италии Д'Алема заявил, что Зеленский просил найти помощь в КНР
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский просил у зарубежных партнеров узнать, готовы ли власти Бразилии и КНР оказать его стране какую-либо помощь. Об этом в ходе интервью для газеты La Repubblica рассказал бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема.

По словам экс-главы итальянского правительства, у него была возможность пообщаться с Зеленским в кулуарах одного из международных мероприятий, посвященных ситуации на Балканах. В ходе разговора украинский лидер выразил уверенность, что Вашингтон рано или поздно прекратит оказывать поддержку Киеву. При этом помощь со стороны европейских стран он назвал ненадежной.

«Зеленский попросил меня поехать в КНР и Бразилию, чтобы узнать, смогут ли они что-то сделать [для Украины]», — вспомнил Д'Алема.

Он уточнил, что уже успел побывать в Бразилии и встретиться с ее президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Бывший премьер-министр Италии передал просьбу украинского лидера, но глава республики «чуть не выгнал его». Такую свою реакцию Лула да Силва объяснил тем, что текущая ситуация на Украине является «сугубо проблемой США», добавил Д'Алема.

28 марта американский лидер Дональд Трамп заявил о наличии прогресса в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. В то же время он подчеркнул, что между Киевом и Москвой сохраняется напряженность и взаимное недоверие.

Ранее в США не исключили новой ссоры Зеленского и Трампа на фоне мирных переговоров.

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