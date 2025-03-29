Работников финансируемого конгрессом США «Института мира» уведомили об увольнении

Ряд служащих финансируемого конгрессом США «Института мира» (USIP) получили уведомления об увольнении. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Сотрудники «Института мира» США были уведомлены об их немедленном увольнении в пятницу», — говорится в сообщении.

При этом в настоящее время неизвестно, будет ли сокращен весь персонал организации. В то же время другой источник утверждает, что увольнения коснутся подавляющего большинства.

В «Институте мира» работают около 300 сотрудников, его бюджет составляет около $55 миллионов. Организация занимается «предотвращением конфликтов по всему миру».

Тем временем американский президент Дональд Трамп сократил международную помощь США в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на $27 млрд. Документ, отправленный в Конгресс США, также показывает, что было сохранено около 900 программ на сумму около $8,3 миллиарда.

Ранее стало известно, что правительство США перестает финансировать Глобальный альянс по вакцинам (GAVI).