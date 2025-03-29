Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работников финансируемого конгрессом США «Института мира» уведомили об увольнении

CBS: работникам финансируемого конгрессом «Института мира» сказали об увольнении
close
Patrick Semansky/AP

Ряд служащих финансируемого конгрессом США «Института мира» (USIP) получили уведомления об увольнении. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Сотрудники «Института мира» США были уведомлены об их немедленном увольнении в пятницу», — говорится в сообщении.

При этом в настоящее время неизвестно, будет ли сокращен весь персонал организации. В то же время другой источник утверждает, что увольнения коснутся подавляющего большинства.

В «Институте мира» работают около 300 сотрудников, его бюджет составляет около $55 миллионов. Организация занимается «предотвращением конфликтов по всему миру».

Тем временем американский президент Дональд Трамп сократил международную помощь США в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на $27 млрд. Документ, отправленный в Конгресс США, также показывает, что было сохранено около 900 программ на сумму около $8,3 миллиарда.

Ранее стало известно, что правительство США перестает финансировать Глобальный альянс по вакцинам (GAVI).

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами