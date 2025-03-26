Вашингтон прекращает финансовую поддержку Глобального альянса по вакцинам

Правительство Соединенных Штатов перестает финансировать Глобальный альянс по вакцинам (GAVI). Об этом, ссылаясь на Агентство США по международному развитию (USAID), сообщает газета New York Times (NYT).

Стало известно, что 24 марта USAID отправило американскому конгрессу многостраничный документ. В нем перечислялись программы зарубежной помощи, которые было решено продолжить или прекратить поддерживать. Вашингтон намерен продолжать поддерживать ключевые гранты для лекарств против ВИЧ, туберкулеза и по оказанию поддержки при гражданских войнах и природных катаклизмах.

При этом власти намерены прекратить финансовую поддержку GAVI — организации, помогающей закупать важнейшие вакцины для детей в развивающихся странах. Согласно данным газеты, США не будут поддерживать грант для GAVI в размере $2,6 млрд. В настоящее время Вашингтон финансирует 13% бюджета организации.

25 марта сообщалось, что Университет Южной Калифорнии объявил ряд сокращений и заморозил прием сотрудников на работу из-за проверок властей и проблем с финансированием.

Ранее эксперты предупредили о кризисе медицинских исследований в США из-за политики президента Дональда Трампа.