Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны масштабы сокращения Трампом международной помощи США

Politico: Трамп сократил международную помощь США на $27 млрд
close
Annabelle Gordon/Reuters

Американский президент Дональд Трамп сократил международную помощь США в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на $27 млрд, пишет газета Politico.

«Администрация Трампа прекратила действие более 5300 грантов и контрактов, управляемых USAID, на сумму более 27 миллиардов долларов. Документ, отправленный в Конгресс США, также показывает, что было сохранено около 900 программ на сумму около 8,3 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Эксперты полагают, что сокращение помощи может привести к тому, что люди по всему миру «начнут заболевать чаще», так как Соединенные Штаты являются «крупнейшим в мире донором в области здравоохранения и гуманитарной помощи».

Отмечается, что демократы из конгресса могут оспорить полномочия администрации президента по данному вопросу.

До этого газета The New York Times писала, что правительство Соединенных Штатов перестает финансировать Глобальный альянс по вакцинам (GAVI).

Ранее сотрудники «Голоса Америки» подали иск в суд на администрацию президента США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами