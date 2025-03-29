Администрация США приказала двум нефтяным компаниям покинуть Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от нефтедобывающей компании Global Oil Terminals завершить все финансовые операции в Венесуэле и отказаться от ведения бизнеса в этой стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на соответствующее письмо американского министерства финансов.

«В письме, отправленном Global Oil Terminals <...>, министерство финансов США сообщило, что все платежи венесуэльским субъектам должны быть завершены к среде (2 апреля — «Газета.Ru»)», — отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что недавно американская администрация направила похожее уведомление нефтегазовой корпорации Chevron. При этом власти потребовали от обеих компаний завершить все финансовые операции в Боливарианской Республике в период до 27 мая текущего года.

По информации издания, владельцем Global Oil Terminals является предприниматель Гарри Сарджент. Он — один из спонсоров Республиканской партии, известный своими попытками наладить двусторонние отношения между США и Венесуэлой.

24 марта Трамп заявил, что США планируют ввести импортные пошлины в размере 25% в отношении тех государств, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Новые торговые ограничения начнут действовать со 2 апреля 2025 года, уточнил глава государства.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «идиотом» государственного секретаря США Марко Рубио.