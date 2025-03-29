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В Госдуме намерены обязать депутатов регулярно встречаться с гражданами

Володин внес проект об обязанности депутатов регулярно проводить личный прием
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутатам грозят дисциплинарные меры, если они не проводят регулярный прием граждан. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД направил на рассмотрение законопроект, предлагающий закрепить обязанность депутатов проводить личные приемы граждан. Инициатива должна обязать депутатов проводить встречи со своими избирателями не реже чем один раз в месяц, в настоящее время этот срок составляет не реже чем раз в полгода.

По словам Володина, если депутат не проводит приемы граждан и не встречается с избирателями, то он уклоняется от своей работы.

До этого Володин перечислил законы, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года. В частности, он напомнил, что с апреля детей мигрантов не будут принимать в школы страны без знания русского языка.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы изучит предложения СК по защите граждан от нападения животных.

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