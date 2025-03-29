Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Британии призвал Европу увеличить военные расходы

Джонсон призвал Европу снизить социальные расходы, чтобы увеличить военные расходы
close
Hannah Mckay/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу снизить социальные расходы, чтобы увеличить военные расходы. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.

По словам экс-премьера Британии, у американцев «вызывает раздражение» тот факт, что они платят больше налогов за оборону Европы, чем сами европейцы. Он призвал Европу увеличить военные расходы, чтобы перестать быть «нахлебниками».

«США выделяют около 3,5% своего ВВП на оборону, в то время как Великобритания тратит около 2,3%», — написал Джонсон.

В декабре глава НАТО Марк Рютте заявил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. По его словам, страны Европы «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны».

Агентство Reuters сообщало, что альянс не согласится на предложение повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.

Ранее была названа сумма, которую страны НАТО потратили на Украину за три года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами