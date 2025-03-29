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Украину поставили перед выбором – стать колонией России или США

Independent: Украина стоит перед выбором – стать колонией России или США
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным минералам ставит Украину перед выбором: либо оказаться «колонией России», либо попасть под экономический диктат США. Об этом пишет британская газета Independent.

«Новое минеральное соглашение Трампа ставит Украину перед выбором: стать колонией США или России», — говорится в сообщении издания.

Недавнее предложение США обменять украинские полезные ископаемые «на задолженность» оказалось не чем иным, как «колониальным рэкетом», пишет британская газета.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект документа, направленного в Киев, писала, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании Украиной соглашения, которое предоставит Вашингтону контроль над главными экономическими проектами в республике.

Соединенные Штаты, в частности, желают получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и строительство портов. Фонд, управляемый преимущественно гражданами США, будет направлять полученные средства на погашение расходов на военную помощь, предоставленную американской стороной республике.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.

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