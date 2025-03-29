В Британии предупредили Европу о ее бессилии на Украине

Европейские лидеры не в состоянии выдвинуть альтернативный план решения конфликта на Украине на фоне переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Если бы у европейцев был альтернативный план, который они могли бы предложить, то, возможно, все это имело бы смысл. Но это не так.

Вместо этого они придерживаются расплывчатых, совершенно общих тезисов о поддержке Украины», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, требования Киева об устойчивом и справедливом мире нереалистичны. Вместе с тем Европа и США разошлись в своих подходах к украинскому кризису, пишет Telegraph.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили о возможных помехах со стороны Европы в переговорах по Украине.