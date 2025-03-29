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В Госдуме рассказали о возможности войны России и НАТО по одной причине

Депутат ГД Нестеренко: отправка войск на Украину приведет к конфликту РФ и НАТО
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Максим Блинов/РИА Новости

Отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, а в таких инициативах нет ничего здравомыслящего. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко.

«В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как это может привести к потенциальному столкновению России с НАТО», — подчеркнул он.

По словам Нестеренко, инициативы Франции и Великобритании по миротворцам на Украине не поддерживают даже союзники Парижа и Лондона.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили о возможных помехах со стороны Европы в переговорах по Украине.

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