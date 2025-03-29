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Офицеры НАТО ликвидированы при ударе в районе Днепропетровска

РИА Новости: при ударе РФ в районе Днепропетровска ликвидированы офицеры НАТО
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Пророссийское подполье сообщило о ликвидации нескольких офицеров НАТО в результате удара ВС РФ в районе Днепропетровска. Об этом сообщает РИА Новости.

18 марта офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник заявил, что командиры НАТО, попавшие в окружение в Курской области, работали наводчиками.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что около 30 офицеров из стран НАТО, корректировавших удары вглубь России, находятся в окружении в Курской области.

27 марта Лебедев отмечал, что в порту Одессы наблюдается массовое скопление судов НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) к чему-то готовятся.

По его словам, в первой половине дня порт был пустой из-за военных учений. Однако к вечеру натовские суда начали активно заходить в порт. В частности, в Заводской гавани Одессы замечен крупный военный катер НАТО.

Ранее ракетный удар поразил грузовое судно в порту Одессы.

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