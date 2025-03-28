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В Совфеде заявили о возможных помехах со стороны Европы в переговорах по Украине

Сенатор Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине
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Алексей Майшев/РИА Новости

Член делегации РФ на российско-американских консультациях в Эр-Рияде, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, заявил о деструктивной роли нынешней позиции Европы в вопросе украинского урегулирования. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Карасин подчеркнул, что текущая европейская политическая линия способна полностью саботировать любые мирные переговоры. Его заявление стало реакцией на предложение Китая включить в переговорный процесс как Украину, так и Европейский Союз.

Сегодня во время встречи с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» Владимир Путин высказался о возможном введении на Украине временного международного управления. Российский лидер отметил, что управление при участии ООН, США, Европы и партнеров РФ позволило бы провести на Украине выборы президента, а также сформировать правительство, которому будет доверять народ.

Ранее Карасин раскрыл, общалась ли делегация РФ с украинцами на переговорах с США в Эр-Рияде.

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Переговоры о мире на Украине
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