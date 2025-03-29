DW: Стармер и Макрон могут раздуть мировой пожар на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями могут спровоцировать мировой конфликт, это самые опасные политики сегодня. Об этом пишет немецкий журнал Die Weltwoche.

«Они подвержены рискованным действиям в состоянии аффекта, которые могут спровоцировать мировой пожар. Это делает Кира Стармера и Эмманюэля Макрона самыми опасными игроками в мировой политике», — говорится в сообщении издания.

13 марта агентство Bloomberg писало, что Стармер и Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

28 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.