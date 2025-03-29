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Во Франции рассказали, какой сюрприз может ждать Макрона на Украине

Журналист Биор: отказ французов воевать на Украине станет для Макрона сюрпризом
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Ludovic Marin/Reuters

Отказ французской армии отправляться на Украину станет сюрпризом для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом РИА Новости заявил французский журналист Фабрис Биор.

«У меня есть знакомые среди (французских — прим. ред.) военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — подчеркнул он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

Агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

Ранее в Кремле назвали последствия размещения войск НАТО на Украине.

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