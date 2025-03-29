Во Франции рассказали, какой сюрприз может ждать Макрона на Украине

Отказ французской армии отправляться на Украину станет сюрпризом для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом РИА Новости заявил французский журналист Фабрис Биор.

«У меня есть знакомые среди (французских — прим. ред.) военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — подчеркнул он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

Агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

Ранее в Кремле назвали последствия размещения войск НАТО на Украине.