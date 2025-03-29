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Маск отправится на встречу с главой ЦРУ

Маск встретится с главой ЦРУ Рэтклиффом для обсуждения улучшения работы
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J. Scott Applewhite/AP

Американский предприниматель Илон Маск, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), встретится с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом для обсуждения улучшения работы американского правительства. Об этом в социальной сети Х заявила американская журналистка Кэтрин Херридж.

Утверждается, что встреча пройдет в понедельник 31 марта. При этом позднее официальный представитель ЦРУ подтвердил информацию о том, что Рэтклифф встретится с Маском.

«Директор Рэтклифф пригласил Илона Маска на встречу в управлении для обсуждения эффективности работы правительства», — указано в заявлении.

Предполагается, что Маск и Рэтклифф будут обсуждать эффективность работы ЦРУ в контексте плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сокращению расходов на работу правительства США и оптимизацию.

При этом в Пентагоне также объявили о сокращении численности гражданского персонала на 50-60 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что США для экономии хотят объединить два военных командования.

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