Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что нашла свою Россию в деревне

Бывшая глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в эфире телеканала «СПАС» рассказала, что нашла «свою Россию» в деревенской жизни.

По словам Кнайсль, деревня является «совсем другим миром».

«Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — поделилась она.

Кнайсль добавила, что у нее есть автомобиль, и по возможности она подвозит жителей деревни. Экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что сегодня «деревни могли бы все больше наполняться жизнью», ведь существует большое количество профессий, позволяющих работать дистанционно.

До этого Кнайсль заявила в программе «Русский ковчег» на телеканале «Спас», что в 2020 году, столкнувшись с предательством и осуждением со стороны австрийского общества, она пришла к выводу, что австрийские корни Гитлера — «это не совпадение».

Кнайсль отметила, что она всегда защищала австрийское общество от обвинений в нацизме.

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