Глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в программе «Русский ковчег» на телеканале «Спас», что в 2020 году, столкнувшись с предательством и осуждением со стороны австрийского общества, она пришла к выводу, что австрийские корни Гитлера — «это не совпадение».

Кнайсль отметила, что она всегда защищала австрийское общество от обвинений в нацизме.

«Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как люди осуждают меня, я многое поняла. В 2020 году я поняла, что люди стали иррациональны. Тогда я поняла, что это не случайность, не совпадение, что Гитлер был австрийцем», — сказала экс-глава МИД Австрии.

В начале марта Кнайсль заявила, что президент Украины Владимир Зеленский может устроить погром в парламенте, повторяя поведение своего персонажа в сериале «Слуга народа». По ее словам, главный вопрос заключается в том, насколько Зеленский действительно был главой страны.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова.