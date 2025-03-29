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Росстат подсчитал необходимый минимальный доход россиян

Росстат: семьям в РФ необходим доход в 74 тыс. рублей для покрытия базовых нужд
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Depositphotos

Российским семьям необходим ежемесячный доход минимум в размере 73,9 тыс. рублей для покрытия базовых нужд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выводы Росстата.

«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для «сведения концов с концами» в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год», — указано в исследовании Росстата.

При этом разница между затратами семей, которые проживают в городе и в сельской местности, оказалась небольшой — 74,2 тыс. рублей против 72,5 тыс. рублей. Наличие детей в семьях в среднем увеличивает этот показатель до 99,9 тыс. рублей, а бездетным семьям необходимо около 64,2 тыс. рублей на покрытие ежедневных расходов в течение месяца.

До этого исследование «Банки.ру» выяснило, что в России 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%).

Ранее россиянам сообщили об индексации социальных пенсий.

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