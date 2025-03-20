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Еврокомиссия перевела Украине новый транш

Еврокомиссия перевела Украине новый транш в €1 млрд макрофинансовой помощи
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David Mdzinarishvili/Reuters

Европейская комиссия перевела Украине новый транш в €1 млрд макрофинансовой помощи в рамках текущей программы в €18,1 млрд. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В опубликованном пресс-релизе говорится, что €18,1 млрд — это доля Европейского союза в кредитной программе Группы семи (G7), нацеленной на предоставление республике €45 млрд, которые должны быть выплачены за счет доходов от замороженных активов России.

Евросоюз продолжает выплаты Украине в рамках программы макрофинансовой помощи объемом €50 млрд до конца 2027 года, которые ЕК привлекла в виде кредита с погашением до 2042 года. Как заявляли в ЕК, поддержка Украины зависит от выполнения предварительно согласованных показателей реформ и инвестиций, одобренных Советом ЕС.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в марте получит транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд.

Ранее МВФ подготовил транш для Украины на $400 млн.

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