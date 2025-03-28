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Арестован бывший министр промышленности Саратовской области

ТАСС: экс-министра промышленности Саратовской области арестовали
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В Саратовской области суд арестовал бывшего министра промышленности Максима Шихалова, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Шихалова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Отмечается, что Шихалов занимал должность министра промышленности Саратовской области с ноября 2015 года по апрель 2017 года.

До этого помощник прокурора республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова сообщила, что главу отдела аренды министерства земельного имущества Татарстана Ильшата Аминова уволили с утратой доверия.

Аминов был задержан еще в середине декабря 2024 года по подозрению в мошенничестве в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Также первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский был отправлен в отставку из-за утраты доверия.

Ранее на Урале 13 депутатов и чиновников отстранили от должностей.

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