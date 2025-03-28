В Госдепе заявили, что США оценивают итоги переговоров с Россией в Эр-Рияде

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила об анализе результатов недавних консультаций с российской делегацией в Эр-Рияде и о выработке дальнейшей стратегии взаимодействия. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы должны взглянуть на то, что было достигнуто и что нам нужно сделать, после чего мы решим, как действовать дальше», — ответила она журналистам.

До этого стало известно о консультациях США по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими государствами.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине.