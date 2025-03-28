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Раскрыто негативное для Зеленского последствие его визита к Макрону

«Взгляд»: визит к Макрону стал сеансом саморазоблачения для Зеленского
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Ludovic Marin/Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обернулся для украинского лидера саморазоблачением. Об этом пишет издание «Взгляд».

В публикации говорится, что президент Украины во время визита вел себя весело и бодро.

«При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона», — говорится в статье.

По информации журналистов издания, в ходе переговоров Зеленский и Макрон обсуждали возможность отправки на территорию Украины военного контингента Франции и Британии, несмотря на невозможность исполнения этого шага.

Помимо этого, в материале подчеркивается, что в честь приезда Зеленского Эйфелеву башню в Париже украсили в желто-синие цвета по аналогии с флагом Украины. Говоря об этом, автор публикации иронично подчеркивает, что «пышная форма должна скрыть скудность содержания», по мнению Макрона.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».

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