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Генсек ООН рассказал об участии в урегулировании конфликта на Украине

Гуттериш: ООН пока не участвует в урегулировании конфликта на Украине
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Eduardo Munoz/Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) пока не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, передает ТАСС.

«У нас были контакты с США, в частности у [генсека Конференции ООН по торговле и развитию] Ребеки Гринспан, однако пока что ООН не участвует в переговорах», — сказал генсек.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

28 марта один из членов российской делегации, сенатор Григорий Карасин заявил, что на встрече в Саудовской Аравии представители США делали России предложения, которые были неприемлемы для РФ. Политик также отметил, что работать с нынешней экспертной командой Соединенных Штатов «в принципе можно».

Ранее экс-депутат Рады назвал целью удара по ГИС «Суджа» срыв переговоров.

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