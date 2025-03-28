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Карасин рассказал о неприемлемых предложениях, которые США делали РФ в Эр-Рияде

Карасин рассказал о проблемах, возникших в ходе переговоров с США в Эр-Рияде
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Алексей Дружинин/РИА Новости

На встрече в Саудовской Аравии представители США делали России предложения, которые были неприемлемы для РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил один из членов российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

Он пояснил, что во время переговоров «сначала не все получалось, там были какие-то предложения, которые были неприемлемы для нас».

Политик также отметил, что работать с нынешней экспертной командой Соединенных Штатов «в принципе можно».

«Слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции, но это обычная дипломатическая работа, сопоставление позиций», — сказал он.

Вместе с тем Карасин обратил внимание, что на встрече США представляли «серьезные люди», в том числе сотрудники Госдепартамента, Совета по национальной безопасности, Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.

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