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В МИД РФ был вызван замглавы дипмиссии Канады за слова посла о блокаде Ленинграда

МИД РФ сделал демарш замглавы дипмиссии Канады после комментариев посла Тейлор
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МИД России был вызван замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель, ему был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла в РФ. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

«В МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В ведомстве было заявлено дипломату о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.

В МИД подчеркнули, что заложенный в комментарии посла оскорбительный намек является кощунственным и оскорбительным для российского народа и памяти жертв-блокадников. В дипломатическом ведомстве указали, что слова посла представляют собой неуклюжую попытку оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и исказить исторические факты, обеляя зверства нацистов.

Канадской стороне было указано на недопустимость попыток переписать историю в угоду политической конъюнктуре, обеляя тем самым зверства нацистов и их последователей на Украине. Также в МИД посоветовали послу Канады не забывать о боевом братстве стран во время войны.

22 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Тейлор совершила «издевательский перформанс», когда возложила цветы к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, а потом в соцсетях выставила СССР виновным в развязывании Второй мировой войны. Дипломат указала, что было бы наивно полагать, что канадский посол посетила кладбище из сострадания к захороненным там жертвам блокады Ленинграда.

Захарова также обратила внимание, что Тейлор выставила блокаду Ленинграда прямым следствием договора между СССР и Германией о ненападении. Захарова отметила, что для посла Канады, страна которой укрывает нацистских преступников и аплодирует им в парламенте, блокада Ленинграда — всего лишь «один из поводов отработать методичку».

Ранее в СВР сообщили о запугивании европейцев с помощью приемов Третьего рейха.

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