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Захарова назвала кощунственными слова посла Канады после посещения кладбища в Петербурге

Захарова: посол Канады Тейлор совершила издевательский перформанс в Петербурге
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Посол Канады в России Сара Тейлор совершила «издевательский перформанс», когда возложила цветы к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, а потом в соцсетях выставила СССР виновным в развязывании Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, было бы наивно полагать, что Тейлор посетила кладбище из сострадания к захороненным там жертвам блокады Ленинграда. Оказалось, что это было не просто «показное сопереживание», а «издевательский перформанс», ведь после этого визита посол Канады опубликовала в соцсети пост, в котором «сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды», отметила Захарова.

Кроме того, российский дипломат обратила внимание, что Тейлор выставила блокаду Ленинграда прямым следствием договора между СССР и Германией о ненападении.

Представитель МИД подчеркнула, что для посла Канады, страна которой укрывает нацистских преступников и аплодирует им в парламенте, «сотни тысяч замученных голодом и лишениями наших сограждан — всего лишь один из поводов отработать методичку».

Захарова назвала слова Тейлор циничными и предложила ей лучше ознакомиться с историей Второй мировой войны, отправной точкой которой стал Мюнхенский сговор с участием Британии, возглавляющей Содружество наций, куда входит и Канада.

Ранее Захарова посетила похороны Бедроса Киркорова.

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