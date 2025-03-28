Госсекретарь США рассказал, от чего зависят сроки урегулирования конфликта на Украине

Сроки урегулирования конфликта на Украине зависят от Москвы, Киева и стран Европы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами, передает сайт госдепа.

«Я просто не могу назвать конкретные сроки, потому что это зависит не от нас. Это зависит и от русских, и от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции», — сказал госсекретарь.

Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопрос территорий является самым трудным при урегулировании российско-украинского конфликта. При этом он считает, что самой простой частью процесса стало обсуждение моратория по ударам в Черном море.

28 марта Рубио сообщил, что власти США проанализируют возможность отмены антироссийских санкций на фоне процесса урегулирования конфликта на Украине. По словам госсекретаря, после окончания данной работы госдеп предоставит президенту США Дональду Трампу варианты выхода из ситуации.

Ранее Рубио раскрыл следующий шаг США по вопросу решения конфликта на Украине.