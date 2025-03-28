Пожар на ГИС «Суджа» попал на видео

Пожар на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», возникший после удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS, попал на видео. Снятые с беспилотника кадры распространило Министерство обороны России.
В ведомстве заявили, что станция была фактически уничтожена.
Утром 28 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
В Минобороны подчеркнули, что этими атаками Киев в очередной раз нарушил достигнутое с Россией соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
До этого бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа на границе с Украиной.
13 марта министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили город Суджу в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе.
Ранее десантники установили российский флаг на пропускном пункте в Судже.