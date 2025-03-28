Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на ГИС «Суджа» попал на видео

Пожар на ГИС «Суджа» после удара ракетой HIMARS ВСУ попал на видео

Пожар на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», возникший после удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS, попал на видео. Снятые с беспилотника кадры распространило Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что станция была фактически уничтожена.

Утром 28 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

В Минобороны подчеркнули, что этими атаками Киев в очередной раз нарушил достигнутое с Россией соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа на границе с Украиной.

13 марта министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили город Суджу в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе.

Ранее десантники установили российский флаг на пропускном пункте в Судже.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами