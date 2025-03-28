Пожар на ГИС «Суджа» попал на видео

Пожар на ГИС «Суджа» после удара ракетой HIMARS ВСУ попал на видео

Пожар на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», возникший после удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS, попал на видео. Снятые с беспилотника кадры распространило Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что станция была фактически уничтожена.

Утром 28 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

В Минобороны подчеркнули, что этими атаками Киев в очередной раз нарушил достигнутое с Россией соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа на границе с Украиной.

13 марта министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили город Суджу в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе.

Ранее десантники установили российский флаг на пропускном пункте в Судже.