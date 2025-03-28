Россия и Китай обсудили военную активность США на Корейском полуострове

В Москве состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со специальным представителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином, в ходе которых они обсудили военную активность США в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе консультаций стороны назвали военную активность США и их союзников причиной обострения обстановки на Корейском полуострове. По данным министерства, подобная деятельность ставит под угрозу мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.

Также Руденко и Лю Сяомин подчеркнули, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации на полуострове не дало нужного результата.

«Необходим безусловный отказ от блокового мышления, осуществление практических шагов по деэскалации военно-политической напряженности, формирование мер доверия в целях построения архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

18 марта газета Korea JoongAng Daily сообщила, что армия США и южнокорейские военные начали учения по блокированию и взятию подземных туннелей и бункеров в Северной Корее с использованием дронов и четвероногих роботов-собак. Мероприятия начались с применения разведывательных беспилотников.

Ранее в Южной Корее обвинили Россию в пересечении опознавательной зоны ПВО.