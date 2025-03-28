Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай обсудили военную активность США на Корейском полуострове

МИД: военная активность США является причиной обострения на Корейском полуострове
close
Shutterstock

В Москве состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со специальным представителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином, в ходе которых они обсудили военную активность США в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе консультаций стороны назвали военную активность США и их союзников причиной обострения обстановки на Корейском полуострове. По данным министерства, подобная деятельность ставит под угрозу мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.

Также Руденко и Лю Сяомин подчеркнули, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации на полуострове не дало нужного результата.

«Необходим безусловный отказ от блокового мышления, осуществление практических шагов по деэскалации военно-политической напряженности, формирование мер доверия в целях построения архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

18 марта газета Korea JoongAng Daily сообщила, что армия США и южнокорейские военные начали учения по блокированию и взятию подземных туннелей и бункеров в Северной Корее с использованием дронов и четвероногих роботов-собак. Мероприятия начались с применения разведывательных беспилотников.

Ранее в Южной Корее обвинили Россию в пересечении опознавательной зоны ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами