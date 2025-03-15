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В Южной Корее обвинили Россию в пересечении опознавательной зоны ПВО

В Южной Корее заявили, что самолеты РФ вошли в опознавательную зону ПВО страны
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Depositphotos

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (РК) заявил, что в районе Японского моря самолеты Российской Федерации вошли в так называемую опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО), установленную Сеулом в одностороннем порядке. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что самолеты вошли в зону около 09:20 по местному времени (03:20 мск), а затем вышли из нее. Воздушное пространство самой Южной Кореи при этом нарушено не было. В Сеуле также признали, что у России не было планов нарушать воздушное пространство. В ответ республика подняла свои истребители в небо, чтобы при необходимости они сопроводили российские самолеты.

В Москве неоднократно заявляли, что опознавательная зона ПВО была установлена Южной Кореей в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других стран. Сеул требует уведомлять о пролете воздушной техники в этом пространстве и обычно поднимает свои истребители, даже если не нарушено южнокорейское воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ослабит контроль за поставками медтехники в Россию и Белоруссию.

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