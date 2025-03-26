В правительстве РФ заявили о планах нарастить добычу газа

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в этом году намерена нарастить объемы добычи газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что в этом году объемы добычи газа будут выше», — сказал он.

По словам Новака, прогноз правительства по добыче газа, скорее всего, будет скорректирован.

В мае прошлого года сообщалось, что к 2050 году РФ может значительно увеличить свои запасы полезных ископаемых. Прогресс в технологиях трудноизвлекаемых запасов позволит стране нарастить запасы нефти на семь миллиардов тонн и газа — на пять триллионов кубометров.

По словам генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (Роснедр) Игоря Шпурова, России не следует полагаться на западные технологии и необходимо развивать собственные методы добычи природных ресурсов. Для этого важно создать ресурсную базу, которая обеспечит сохранение и увеличение объемов добычи углеводородов в стране.

Ранее Мишустин заявил, что санкции против российской энергетики не достигли своих целей.