Карасин раскрыл, общалась ли делегация РФ с украинцами на переговорах с США в Эр-Рияде

Карасин: Россия на переговорах с США в Эр-Рияде не общалась с Украиной

Делегация РФ в ходе переговоров с командой США в Эр-Рияде не видела и не общалась с представителями Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил один из членов российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

«До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы ее не видели», — сказал он.

Карасин также заявил, что переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде были конструктивными и спокойными, но не очень результативными.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.