В КНР сообщили об опасности разделения Украины из-за разрушения мирового порядка

Разделение Украины может разрушить мировой порядок, основанный на суверенитете государств, заявил декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь. По его мнению, подход к урегулированию конфликта определит будущие международные правила, сообщает китайская газета Guancha.

Эксперт призвал Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона тщательно анализировать ситуацию вокруг Украины.

«Если страну разделят, это станет началом новой войны и кризиса глобальной стабильности. Украинский вопрос — тест для международного сообщества. От его решения зависит, сохранятся ли принципы суверенитета или мир скатится к хаосу», — подчеркнул Чжэн.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы сыграть «очень активную роль», содействуя Европе в установлении мира на Украине. По словам французского лидера, Китай обладает всеми полномочиями в том числе как постоянный член Совета безопасности ООН.

Ранее Китай выступил с заявлением после слов Путина о временном управлении на Украине.