Китай выступил с заявлением после слов Путина о временном управлении на Украине

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге высказался о позиции Китая в отношении украинского конфликта. Он заявил, что она остается ясной, пишет РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — заявил Го Цзякунь, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН, США, европейских стран и партнеров РФ.

28 марта во время встречи с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» Владимир Путин высказался о возможном введении на Украине временного международного управления. Российский лидер отметил, что управление при участии ООН, США, Европы и партнеров РФ позволило бы провести на Украине выборы президента, а также сформировать правительство, которому будет доверять народ.

По словам Путина, на данный момент Москва не видит, с кем можно заключить мирное соглашение, поскольку нынешние украинские власти нелегитимны. Глава государства обратил внимание на то, что завтра могут прийти другие руководители и сорвать достигнутые договоренности.

Ранее Путин заявил, что российские войска добьют ВСУ.