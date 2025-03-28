Нежелание стран Европейского союза (ЕС) снять санкции с России означает их нежелание идти по пути мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля пояснил, что для возобновления реализации Черноморской инициативы западные страны должны снять санкции с российских банков, задействованных в расчетах за сельскохозяйственную продукцию.

«Суть этих ограничений предельно ясна. И если европейские страны не хотят идти по этому пути, то это означает, что они не хотят идти по пути мира и они не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась во время реализации инициативы. Тогда стороны выполняли все обязательства, но не касающиеся России, подчеркнул представитель Кремля.

Накануне портал Euractiv сообщил, что Евросоюз не примет каких-либо решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля 2025 года. По словам неназванного европейского чиновника, объединение планирует продолжать свою санкционную политику.

Ранее в Турции высказались о возможном возобновлении Черноморской инициативы.