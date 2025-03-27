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Евросоюз исключил смягчение санкций против России

Euractiv: в ЕС исключили смягчение санкций против России до конца июля
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Virginia Mayo/AP

Евросоюз не примет каких-либо решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля 2025 года. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Перед продлением санкций (в июле – прим. ред.) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менялось», - приводит издание заявление неназванного европейского дипломата.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций.

При этом Евросоюз отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка, что является условием возвращения к Черноморской инициативе.

В Кремле подчеркнули, что возвращение к Черноморской инициативе возможно только после соблюдения ряда условий. Среди прочего, речь идет о снятии санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле, а также их подключении к SWIFT и открытии необходимых счетов.

Ранее Зеленский заявил, что Москва пытается обмануть весь мир.

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