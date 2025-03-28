Карасин оценил результаты переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Карасин: встреча РФ и США была спокойной, но не очень результативной

Переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде были конструктивными и спокойными, но не очень результативными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил один из членов российской делегации Григорий Карасин.

«Но это было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече. Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся и будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной», — заявил он.

По словам Карасина, российская сторона может работать с экспертной командой США. Он подчеркнул, что главное, что эта встреча впервые за последние годы состоялась и стороны обсуждали «серьезнейшую политическую проблему».

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.