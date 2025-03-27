Выпускника «Школы губернаторов» Паслера назвали грамотным управленцем

Выпускник «Школы губернаторов», губернатор Оренбургской области Денис Паслер является руководителем, умеющим работать в области экономики, заявил «Газете.Ru» вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров, комментируя назначение Паслера на должность врио губернатора Свердловской области.

«Свердловской области очень повезло. Паслер в прошлом году показал себя как грамотный антикризисный управленец и менеджер. В 2024 году ему удалось достаточно успешно решить проблему ликвидации последствий наводнения в Оренбургской области. Также достаточно быстро удалось построить новое жилье для тех, кто потерял свои дома в результате паводка», — сказал он.

Быстров отметил, что у Паслера будет достаточно сильная внутренняя мотивация на новой должности.

«Паслер возвращается в регион, где он родился и сделал карьеру. Свердловская область очень хорошо ему знакома. Я уверен, что он постарается сделать все, чтобы добиться в регионе не меньших успехов, чем в Оренбургской области. За время его работы в Оренбургской области в 2 раза увеличился бюджет, были перезапущены сотни предприятий. Также ему удалось поднять уровень инвестиционной привлекательности региона», — сказал он.

По словам Быстрова, работу Паслера в Оренбургской области можно назвать успешной.

«В сентябре Паслер был успешно избран губернатором Оренбургской области с результатом 78% голосов. Это говорит о том, что жители региона позитивно и высоко оценили его работу», — заключил Быстров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

Напомним, Денис Паслер является выпускником третьего набора программы подготовки управленческого резерва государственной службы, известной как «Школа губернаторов». Эта программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).