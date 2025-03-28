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В Совфеде озвучили позицию по поводу отправки на Украину иностранных военных

Карасин: РФ против размещения на Украине военных иностранных государств
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Россия категорически против размещения на Украине военных иностранных государств. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет ТАСС.

«Мы категорически против размещения каких-либо воинских подразделений иностранных государств на украинской территории. Мы хорошо понимаем, что это с большой долей вероятности будут военные подразделения стран НАТО», — отметил Карасин.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Его участниками стали ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Также на мероприятии присутствовал генсек НАТО Марк Рютте. Стороны обсудили будущее украинской армии, а также отправку миротворцев в страну.

«Коалиция желающих» считает, что размещение иностранных военных в рамках так называемой миротворческой миссии поможет защитить Украину от возможного нападения после подписания мирного договора с РФ. Речь идет об отправке около 100 тысяч военных из стран НАТО.

Также на саммите президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились об отправке на Украину французско-британской группы, которая поможет разработать формат будущей украинской армии.

Ранее Захарова предупредила, что размещение миротворцев НАТО на Украине грозит столкновением с РФ.

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