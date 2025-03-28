В Совфеде озвучили позицию по поводу отправки на Украину иностранных военных

Россия категорически против размещения на Украине военных иностранных государств. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет ТАСС.

«Мы категорически против размещения каких-либо воинских подразделений иностранных государств на украинской территории. Мы хорошо понимаем, что это с большой долей вероятности будут военные подразделения стран НАТО», — отметил Карасин.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Его участниками стали ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Также на мероприятии присутствовал генсек НАТО Марк Рютте. Стороны обсудили будущее украинской армии, а также отправку миротворцев в страну.

«Коалиция желающих» считает, что размещение иностранных военных в рамках так называемой миротворческой миссии поможет защитить Украину от возможного нападения после подписания мирного договора с РФ. Речь идет об отправке около 100 тысяч военных из стран НАТО.

Также на саммите президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились об отправке на Украину французско-британской группы, которая поможет разработать формат будущей украинской армии.

Ранее Захарова предупредила, что размещение миротворцев НАТО на Украине грозит столкновением с РФ.