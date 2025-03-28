Великобритания поменяла свое мнение относительно миротворцев на Украине

Великобритания в рамках потенциальной миротворческой миссии Европы на Украине намерена сосредоточиться на поддержке европейского контингента «с воздуха и моря». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«(Премьер Великобритании Кир – прим. ред.) Стармер в последние недели отступил от своего предыдущего приоритета по обеспечению войск на земле, чтобы сосредоточиться на поддержке с воздуха и моря», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что министрам иностранных дел стран ЕС будет поручено в течение трех недель представить предложение о том, как можно контролировать прекращение огня. Стармер и Макрон также поручили начальникам штабов начать работать с Украиной над тем, как будет выглядеть украинская армия после окончания войны.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».