Уолтц обвинил журналистов в лжи о Трампе на фоне скандала с чатом чиновников

Уолтц о скандале с закрытым чатом: репортеры делают имя на лжи о Трампе

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что многие журналисты сделали карьеру на лжи о Дональде Трампе. Его комментарии прозвучали на фоне расследования инцидента, в котором редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат с высокопоставленными чиновниками, передает РИА Новости.

«В этом городе полно репортеров, которые построили имя на лжи об этом президенте», — сказал Уолтц.

Он подтвердил, что уполномоченные структуры выясняют, как Голдберг оказался добавлен в чат.

Накануне Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. По словам журналиста, 11 марта он получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Через два дня после этого Голдберг получил уведомление о том, что его пригласили в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа». На следующий день, как рассказал Голдберг, в чате развернулась «увлекательная политическая дискуссия», в которой принял участие аккаунт, представляющий вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее в США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа.