В Киеве рассказали, к какому сроку Россия намерена решить «украинский вопрос»

Замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что Россия якобы планирует закрыть «украинский вопрос» до 2026 года. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Потому что, если война продолжится еще 5–10 лет, Россия никогда не сможет догнать и встать на один уровень с США и Китаем», — утверждает Скибицкий.

Согласно его заявлениям, Россия якобы спрогнозировала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, и шесть из них связаны с Северной Европой. Кроме того, утверждает Скибицкий, Москва якобы создала геополитический прогноз на 2026–2035 годы с оценкой общей ситуации к концу 2045 года.

Накануне директор разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Круз заявил, что российская армия может поддерживать высокий темп боевых действий дольше, чем ВСУ. По его мнению, если конфликт не завершится в этом году, то в 2026-м обе стороны начнут испытывать «значительные трудности в поддержании своего военно-промышленного комплекса», при этом темп боевых действий снизится.

Ранее в Совфеде высмеяли планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину.