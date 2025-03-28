Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серафимовича признали виновным в геноциде белорусов

Верховный суд Белоруссии признал Серафимовича признали виновным в геноциде
close
Shutterstock

Верховный суд Белоруссии признал пособника нацистов Семена Серафимовича признали виновным в геноциде белорусского народа. Об этом пишет РИА Новости.

Суд установил, что в ходе 14 карательных операций Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей. Среди его преступлений — уничтожение населения Мирского гетто. Судом он был признан виновным без назначения наказания ввиду смерти. Свидетелями по делу Серафимовича выступили 54 человека, слушания по его делу проходили с 6 февраля по 28 марта.

Семен Серафимович умер 7 августа 1997 года в Великобритании. Во время Великой Отечественной войны он перешел на сторону нацистов во время оккупации Белоруссии и возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, а затем усиленный карательный отряд вспомогательной полиции города Барановичи.

По данным следствия, он организовал и лично принял участие в ряде карательных операций по уничтожению мирного населения, в основном еврейского, а также советских граждан, оказывающих содействие партизанам на территории нынешнего Кореличского района Гродненской области. По его указанию было выжжено около десятка населенных пунктов, население которых было частично уничтожено и частично вывезено на принудительные работы в Германию.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами