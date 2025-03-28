Серафимовича признали виновным в геноциде белорусов

Верховный суд Белоруссии признал пособника нацистов Семена Серафимовича признали виновным в геноциде белорусского народа. Об этом пишет РИА Новости.

Суд установил, что в ходе 14 карательных операций Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей. Среди его преступлений — уничтожение населения Мирского гетто. Судом он был признан виновным без назначения наказания ввиду смерти. Свидетелями по делу Серафимовича выступили 54 человека, слушания по его делу проходили с 6 февраля по 28 марта.

Семен Серафимович умер 7 августа 1997 года в Великобритании. Во время Великой Отечественной войны он перешел на сторону нацистов во время оккупации Белоруссии и возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, а затем усиленный карательный отряд вспомогательной полиции города Барановичи.

По данным следствия, он организовал и лично принял участие в ряде карательных операций по уничтожению мирного населения, в основном еврейского, а также советских граждан, оказывающих содействие партизанам на территории нынешнего Кореличского района Гродненской области. По его указанию было выжжено около десятка населенных пунктов, население которых было частично уничтожено и частично вывезено на принудительные работы в Германию.

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