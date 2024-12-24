Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии открыли памятник румынским пособникам нацистов

В Молдавии поставили памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в ВОВ
close
Depositphotos

В Молдавии, в селе Ларгуца, поставили памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну. Об этом в Telegram-канале пишет руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«В селе Ларгуца Кантемирского района ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное «кладбище румынских героев» — военнослужащих армии Иона Антонеску», — пишет Петрович.

Антонеску был румынским фашистским диктатором, который в союзе с Германией вторгся в СССР в 1941 году — тогда Румыния официально оккупировала несколько регионов Советского Союза, в том числе современную Молдавию, а также части Одесской, Николаевской и Винницкой областей УССР. На этой территории румынские войска проводили политику ассимиляции местного населения, а также поддержали устроенный нацистами геноцид русского, украинского и еврейского населения областей.

Петрович добавил, что в акте героизации пособников Адольфа Гитлера приняли участие МВД Молдавии и священники от Румынской православной церкви.

Официальный Кишинев после прихода к власти Майи Санду взял курс на постепенное объединение с Румынией — так, в первый же день на президентском посту Санду изменила название официального языка страны с «молдавского» на «румынский».

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами