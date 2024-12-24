В Молдавии, в селе Ларгуца, поставили памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну. Об этом в Telegram-канале пишет руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«В селе Ларгуца Кантемирского района ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное «кладбище румынских героев» — военнослужащих армии Иона Антонеску», — пишет Петрович.

Антонеску был румынским фашистским диктатором, который в союзе с Германией вторгся в СССР в 1941 году — тогда Румыния официально оккупировала несколько регионов Советского Союза, в том числе современную Молдавию, а также части Одесской, Николаевской и Винницкой областей УССР. На этой территории румынские войска проводили политику ассимиляции местного населения, а также поддержали устроенный нацистами геноцид русского, украинского и еврейского населения областей.

Петрович добавил, что в акте героизации пособников Адольфа Гитлера приняли участие МВД Молдавии и священники от Румынской православной церкви.

Официальный Кишинев после прихода к власти Майи Санду взял курс на постепенное объединение с Румынией — так, в первый же день на президентском посту Санду изменила название официального языка страны с «молдавского» на «румынский».

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.