Умершего 9 лет назад палача Хатыни признали виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии вынес приговор Владимиру Катрюку, который принимал участие в расправе над жителями Хатыни в 1943 году и скончался девять лет назад. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале инстанции.

«Приговор Катрюку оглашен. Признан виновным по ст. 127 УК (Геноцид. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В постановлении уточняется, что Катрюк, будучи пособником нацистов, совершал действия с целью уничтожения белорусов как национальной, этнической группы. В связи с тем, что обвиняемый скончался в 2015 году в Канаде, наказание ему назначать не стали.

Катрюк вступил в батальон охранной полиции нацистской Германии в 1942 году. Установлено, что в 1943-м он помогал добивать жителей деревни Хатынь, когда те пытались выбраться из подожженного нацистами запертого сарая. В 1944 году Катрюк дезертировал, а в 1951-м уехал жить в Канаду по фальшивым документам.

До этого сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) признал геноцидом народов СССР действия нацистов на территории республики в 1942-1943 гг.

Ранее Канада попросила у России «дополнительное время» для ответа по делу нациста Гунько.