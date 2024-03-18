Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умершего 9 лет назад палача Хатыни признали виновным в геноциде

Суд в Белоруссии признал виновным в геноциде умершего пособника нацистов Катрюка

Верховный суд Белоруссии вынес приговор Владимиру Катрюку, который принимал участие в расправе над жителями Хатыни в 1943 году и скончался девять лет назад. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале инстанции.

«Приговор Катрюку оглашен. Признан виновным по ст. 127 УК (Геноцид. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В постановлении уточняется, что Катрюк, будучи пособником нацистов, совершал действия с целью уничтожения белорусов как национальной, этнической группы. В связи с тем, что обвиняемый скончался в 2015 году в Канаде, наказание ему назначать не стали.

Катрюк вступил в батальон охранной полиции нацистской Германии в 1942 году. Установлено, что в 1943-м он помогал добивать жителей деревни Хатынь, когда те пытались выбраться из подожженного нацистами запертого сарая. В 1944 году Катрюк дезертировал, а в 1951-м уехал жить в Канаду по фальшивым документам.

До этого сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) признал геноцидом народов СССР действия нацистов на территории республики в 1942-1943 гг.

Ранее Канада попросила у России «дополнительное время» для ответа по делу нациста Гунько.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами